Digitale Ausstellung: Sony World Photography Awards 2020

Der «Sony World Photography Award» zeichnet jedes Jahr die Fotos der besten zeitgenössischen Fotografen aus.

Tom Oldham, United Kingdom, Open Photographer of the Year, Open, Portraiture, 2020 Sony World Photography Awards

Ioanna Sakellaraki, Greece, Student Photographer of the Year, Student Competition, 2020 Sony World Photography Awards

Pablo Albarenga, Uruguay, Photographer of the Year, Professional, Creative, 2020 Sony World Photography Awards

Hsien-Pang Hsieh, Taiwan, Youth Photographer of the Year, Youth, Street photography, 2020 Sony World Photography Awards

2007 wurde der «Sony World Photography Award» ins Leben gerufen und wird seitdem jährlich vergeben. Jedes Jahr nehmen zahlreiche Fotografen am Wettbewerb teil. 2018 wurde mit Candida Höfer zum ersten Mal eine deutsche Fotografin mit dem «Outstanding Contribution to Photography» ausgezeichnet. «Photographer of the Year» 2020 ist der Fotograf Pablo Albarenga. Traditionell folgt auf den Wettbewerb eine Wanderausstellung durch die Welt. Coronabedingt zieht die Ausstellung in diesem Jahr ins Netz.