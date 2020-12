Der Nussknacker - National Opera of Ukraine

Die National Opera of Ukraine zeigt Tchaikovskys Meisterwerk «Der Nussknacker» - eine Aufzeichnung aus dem Frühjahr 2018.

«Der Nussknacker» erzählt die Geschichte eines Mädchens, das einen verzauberten Nussknacker zu Weihnachten geschenkt bekommt und so in ein magisches Abenteuer gerät. Sie muss den Zauber brechen, um den Nussknacker in einen Jungen zurück zu verwandeln.



Das Ballett verzaubert Jung und Alt zur Weihnachtszeit und kann nun auch von zu Hause aus genossen werden.