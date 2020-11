Schwarzer Block: 04. und 06. November 2020

Berlin Oranienplatz: 11. und 13. November 2020

Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden: 18. und 20. November 2020

Death positive - States of emergency: 25. und 27. November 2020

Bereits in der coronabedingten Spielpause im Frühjahr 2020 besuchte das Ensemble des Theaters Berliner kurzerhand virtuell in den eigenen Wohnzimmern. Um die Theater-Abstinenz im November zu mildern, ist der Gorki Stream wieder an zusätzlichen Terminen erreichbar.Jede gezeigte Aufführung ist jeweils Mittwochs und Freitags ab 19:30 Uhr für 24 Stunden online verfügbar.