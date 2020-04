Virtuelle Bundesliga: Berlin-Derby zwischen Hertha und Union

Auf dem Berliner Rasen ist während der coronabedingten Fußballpause nichts los. Doch im virtuellen Raum wird das Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin dennoch ausgefochten.

Der vierte Spieltag der virtuellen Bundesliga findet am 18. und 19 April 2020 statt. Am Sonntag messen sich die Profis von Hertha und Union digital und bestreiten das zweite von sieben Spielen. Wer im Derby auf der Playstation für die Clubs antritt, wird in Kürze bekannt gegeben. In den vergangenen drei Spieltagen traten die E-Sportler Elias Nerlich und Tom Bismark sowie die Fußballer Maximilian Mittelstädt und Pascal Köpke für Hertha an. Für Union kämpften bislang Julius Kade und Keven Schlotterbeck.