Sportstunde für Kinder mit Alba Berlin

«Albas digitale Sportstunde» bringt Bewegung in Haus und Wohnung. Schul- und Vereinssport fallen aufgrund der Coronakrise aus. Doch die Videos von Alba Berlin geben Kids einen Anreiz, sich zu bewegen und fit zu bleiben.

Eine Sporteinheit dauert 45 Minuten. Sie wurden von den Jugendtrainer von Alba Berlin entwickelt. Auch die Basketballprofis des Teams sind in den Videos mitunter zu sehen.



Am 24. März geht die Sportstunde täglich dreimal auf Sendung: Es gibt jeweils ein Video für Kinder im Kita-, Grundschul-, und Oberschulalter. Am 18. März (Grundschulkinder), 20. März (Kitakinder) und 23. März (Oberschüler) finden die Premieren statt. Freitags erhalten die Eltern Bewegungstipps und Ideen für das Wochenende.