Sternengucker sind im August zur «Langen Nacht der Astronomie» eingeladen. In diesem Jahr findet die Veranstaltung digital statt.

Sterne gucken, Fragen stellen: An diesem Abend im August sollen Fragen rund um Beobachtungen am Himmel beantwortet werden.

Lange Nacht der Astronomie im Livestream

Regulär findet die Veranstaltung jedes Jahr im Park am Gleisdreieck statt, in welchem sich in den vergangenen Jahren rund 2.000 Menschen versammelten, um zu den Sternen aufzublicken. Aufgrund der Corona-Pandemie verlegt sich das Format 2020 mittels Livestream und Tutorials in die digitale Welt. Weitere Details zum Programm folgen in Kürze.