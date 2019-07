Pride Village - CSD Finale

Das Pride Village auf der Straße des 17. Juni bietet musikalische Unterhaltung, Informations- und Gastronomie-Stände und bildet den offiziellen Abschluß der CSD-Parade.

CSD Finale 2019: Programm

Auf dem Programm steht eine Mischung aus Unterhaltung und Politik. Die tanz- und feierfreudigen Besucher erwartet musikalische Vielfalt von Folk bis Poptronics, von 60s bis hin zu Ethno-House auf verschiedenen Bühnen. Bei der CSD-Abschlussveranstaltung 2019 mit dabei sind: Felix Jaehn, MIA., Marianne Rosenberg, Sookee, Melanie C. and Sink The Pink, Sebastian Raetzel und Malonda. Die Moderation übernehmen Annie Heger und Eybe Ahlers.