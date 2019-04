Tempodrom Berlin

Im wandelbaren Tempodrom zeigt man neben Konzerten, Revuen, Theateraufführungen und Festivals inzwischen auch Kongresse und Bankette.

Es war einmal, genau so muss dieser Text beginnen. Es war einmal eine Krankenpflegerin.

Die Geburtsstunde des Tempodrom

Eines Tages erbte sie über eine halbe Million Mark. Statt es gewinnträchtig in einen Fonds zu investieren oder sich ein Eigenheim zu bauen, kaufte Irene Moessinger ein grünes Zirkuszelt, stellte es am Rande des damals verwaisten Potsdamer Platzes auf, in unmittelbarer Nähe der Berliner Mauer. Sie taufte es auf den Namen "Tempodrom" und eröffnete es mit Esel, Schwein und Ziegenbock.