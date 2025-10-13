Aktuelle Sprache: Deutsch

12. bis 14. September 2025

    Erste Besucher gehen während des Events «48 h ICC» in das ehemalige Internationale Congress Centrum (ICC) Berlin.

Zum Tag des offenen Denkmals öffnet das ICC 49 Stunden lang seine Türen für Besucherinnen und Besucher.

Das ICC öffnet zum Tag des offenen Denkmals seine Türen und gewährt unter dem Motto «49h ICC» spannende Einblicke in das sonst unzugängliche Architekturdenkmal. Besucherinnen und Besucher können dabei einen Blick in die original erhaltenen Säle und Foyers werfen und das ikonische Design des Gebäudes hautnah erleben. Ein besonderes Highlight sind in diesem Jahr zusätzliche Führungen und Ausstellungen sowie der erstmals geöffnete Saal 2, der zweitgrößte Saal im ICC.

Die kostenlosen Tickets sind bereits ausverkauft.

Auf einen Blick

Event
49h ICC
Location
ICC - Internationales Congress Centrum
Beginn
12. September 2025
Ende
14. September 2025
Eintritt
Kostenlos, Ticket erforderlich
Öffnungszeiten
Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 10 bis 22 Uhr, Sonntag von 14 bis 19:30 Uhr (Dachebene nur bis 16 Uhr)
Tickets
www.visitberlin.de

ICC - Internationales Congress Centrum

Adresse
Messedamm 22
14055 Berlin

Verkehrsanbindungen

