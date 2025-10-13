Das ICC öffnet zum Tag des offenen Denkmals seine Türen und gewährt unter dem Motto «49h ICC» spannende Einblicke in das sonst unzugängliche Architekturdenkmal. Besucherinnen und Besucher können dabei einen Blick in die original erhaltenen Säle und Foyers werfen und das ikonische Design des Gebäudes hautnah erleben. Ein besonderes Highlight sind in diesem Jahr zusätzliche Führungen und Ausstellungen sowie der erstmals geöffnete Saal 2, der zweitgrößte Saal im ICC.



Die kostenlosen Tickets sind bereits ausverkauft.