30 Jahre Stiftung Stadtmuseum Berlin

Mit einem großen Museumsfest im Nikolaiviertel feiert das Stadtmuseum Berlin sein 30-jähriges Bestehen. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit Live-Musik, Mitmachaktionen und Sonderführungen. Im Rahmen der Fête de la Musique, die traditionell auch immer am 21. Juni stattfindet, treten auf zwei Bühnen unter anderem King Josephine, das Operndolmuş der Komischen Oper und das Calango All Styles OrkeStar auf. Zudem ist der Eintritt in die Museen Nikolaikirche, Ephraim-Palais und Knoblauchhaus ist an diesem Tag frei.