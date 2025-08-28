30 Jahre Stiftung Stadtmuseum Berlin

© dpa
Am Tag des Sommeranfangs feiert Berlin zum 31. Mal die Fête de la Musique. In der ganzen Stadt beteiligen sich Musiker an der Feier und bieten ihre Musik kostenlos dar. mehr
Das Stadtmuseum Berlin feiert das 30. Jubiläum und lädt zum Museumsfest ins Nikolaiviertel ein.
Mit einem großen Museumsfest im Nikolaiviertel feiert das Stadtmuseum Berlin sein 30-jähriges Bestehen. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit Live-Musik, Mitmachaktionen und Sonderführungen. Im Rahmen der Fête de la Musique, die traditionell auch immer am 21. Juni stattfindet, treten auf zwei Bühnen unter anderem King Josephine, das Operndolmuş der Komischen Oper und das Calango All Styles OrkeStar auf. Zudem ist der Eintritt in die Museen Nikolaikirche, Ephraim-Palais und Knoblauchhaus ist an diesem Tag frei.
Die Berlin-Eventvorschau für Juni 2026. Fête de la Musique, Lange Nacht der Wissenschaften, Re:publica , 48 Stunden Neukölln und vieles mehr
2025 wird ein besonderes Jahr für Berlin, da die Stadt gleich drei bedeutende Jubiläen feiert: 200 Jahre Museumsinsel, 35 Jahre East Side Gallery und der 80. Jahrestag zum Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. mehr