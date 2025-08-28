Aktuelle Sprache: Deutsch

30 Jahre Stiftung Stadtmuseum Berlin

21. Juni 2025

Nikolaikirche

Außenansicht

© Stadtmuseum Berlin | Foto: Setzpfandt

Das Stadtmuseum Berlin feiert das 30. Jubiläum und lädt zum Museumsfest ins Nikolaiviertel ein.

Mit einem großen Museumsfest im Nikolaiviertel feiert das Stadtmuseum Berlin sein 30-jähriges Bestehen. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit Live-Musik, Mitmachaktionen und Sonderführungen. Im Rahmen der Fête de la Musique, die traditionell auch immer am 21. Juni stattfindet, treten auf zwei Bühnen unter anderem King Josephine, das Operndolmuş der Komischen Oper und das Calango All Styles OrkeStar auf. Zudem ist der Eintritt in die Museen Nikolaikirche, Ephraim-Palais und Knoblauchhaus ist an diesem Tag frei.

Auf einen Blick

Jubiläum
30 Jahre Stiftung Stadtmuseum Berlin
Location
Nikolaiviertel
Beginn
21. Juni 2025
Öffnungszeiten
16 bis 22 Uhr
Eintritt
kostenlos
Programm
www.stadtmuseum.de

Nikolaiviertel

Adresse
Am Nussbaum 3
10178 Berlin

Verkehrsanbindungen

