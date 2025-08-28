Aktuelle Sprache: Deutsch

Inselfest: 200 Jahre Museumsinsel

30. Mai bis 01. Juni 2025

Bode-Museum

Am Kupfergraben, Museumsinsel Berlin, Berlin-Mitte

© Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker

Die Museumsinsel feiert ihr 200-jähriges Bestehen mit einem großen Festwochenende voller Kunst und Kultur.

Zum 200-jährigen Jubiläum lädt die Museumsinsel zu einem dreitägigen Inselfest ein. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit Sonderführungen, Workshops und Mitmachaktionen bis in die Abendstunden hinein. Im Kolonnadenhof findet außerdem ein Bühnenprogramm statt, gestaltet von renommierten Berliner Kulturinstitutionen wie dem Deutschen Theater, der Volksbühne, dem Berliner Ensemble, der Staatsoper und der Komischen Oper.

Ein Ticket für alle Museen

Zum Jubiläum ermöglicht das reguläre Tagesticket den Zugang zu allen sechs Museen der Insel. Inhaberinnen und Inhaber einer Jahreskarte dürfen am Festwochenende eine weitere Person kostenlos mitnehmen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Der Außenbereich ist für alle frei zugänglich.

Highlights*: 200 Jahre Museumsinsel

  • Bühnenprogramm im Kolonnadenhof: Drei Tage lang zeigen renommierte Berliner Bühnen wie das Deutsche Theater oder die Volksbühne Ausschnitte aus aktuellen Produktionen.
  • Überraschungsführungen: Zahlreiche Führungen eröffnen neue Perspektiven auf Sammlungen, Bauwerke und Geschichte der Museumsinsel.
  • Dokumentation über die Museumsinsel: Premiere der Arte-Dokumentation über Kunstwerke der Museumsinsel vor dem Hintergrund deutscher Geschichte.
  • African Voices: Der Chor «African Voices» vereint Mitglieder aus verschiedenen Ländern und Relgionen. Sie singen auf Zulu, Swahili, Kikongo sowie Englisch, Französisch und Deutsch.
  • Ausstellung «Fäden des Lebens am Nil»: In der James-Simon-Galerie zeigen handgewebte Bildteppiche aus Ägypten Alltagsszenen am Nil und erzählen von traditioneller Handwerkskunst sowie kulturellem Erbe entlang des Flusses.
  • Achtet Alis - Museumsinsel mal anders: Das Jugendgremium der Staatlichen Museen lädt ein, Museen neu zu denken. Gemeinsam mit Kuratorinnen und Vermittlerinnen wird gefragt, wie Museen heute sein sollten: Was fehlt, was nervt, was macht Spaß?
  • Suchspiel «Folge dem Skarabäus Scheri»: Kleine und große Besucher gehen auf Spurensuche mit dem Skarabäus Scheri und können am Ende ein kleines Geschenk aus dem Wüstensand ausgraben.
  • 100 Teppichfragmente unterwegs: Das Museum für Islamische Kunst hat einen Teppich in 100 Fragmente zerschnitten, die die Welt bereisen und Geschichten kulturellen Austauschs erzählen.
Auf einen Blick

Inselfest
200 Jahre Museumsinsel
Location
Museumsinsel
Beginn
30. Mai 2025
Ende
1. Juni 2025
Öffnungszeiten
Freitag von 10 bis 22 Uhr, Samstag von 10 Uhr bis Mitternacht, Sonntag von 10 bis 18 Uhr
Eintritt
14 Euro, ermäßigt 7 Euro
Tickets
shop.smb.museum
Programm
www.smb.museum

Museumsinsel

Adresse
Bodestraße 1-3
10178 Berlin

Verkehrsanbindungen

