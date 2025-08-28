Inselfest: 200 Jahre Museumsinsel

© Staatliche Museen zu Berlin
200 Jahre Museumsinsel
Die Museumsinsel, das kulturelle Herz Berlins, feiert 2025 ihr 200. Jubiläum mit besonderen Veranstaltungen, die ihre einzigartige Geschichte und Architektur würdigen. mehr
Die Museumsinsel feiert ihr 200-jähriges Bestehen mit einem großen Festwochenende voller Kunst und Kultur.
Zum 200-jährigen Jubiläum lädt die Museumsinsel zu einem dreitägigen Inselfest ein. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit Sonderführungen, Workshops und Mitmachaktionen bis in die Abendstunden hinein. Im Kolonnadenhof findet außerdem ein Bühnenprogramm statt, gestaltet von renommierten Berliner Kulturinstitutionen wie dem Deutschen Theater, der Volksbühne, dem Berliner Ensemble, der Staatsoper und der Komischen Oper.
Zum Jubiläum ermöglicht das reguläre Tagesticket den Zugang zu allen sechs Museen der Insel. Inhaberinnen und Inhaber einer Jahreskarte dürfen am Festwochenende eine weitere Person kostenlos mitnehmen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Der Außenbereich ist für alle frei zugänglich.
