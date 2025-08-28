Inselfest: 200 Jahre Museumsinsel

Zum 200-jährigen Jubiläum lädt die Museumsinsel zu einem dreitägigen Inselfest ein. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit Sonderführungen, Workshops und Mitmachaktionen bis in die Abendstunden hinein. Im Kolonnadenhof findet außerdem ein Bühnenprogramm statt, gestaltet von renommierten Berliner Kulturinstitutionen wie dem Deutschen Theater, der Volksbühne, dem Berliner Ensemble, der Staatsoper und der Komischen Oper.