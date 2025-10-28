Dekoloniale Festival

Termin noch nicht bekannt

Eine Gedenkstele "Koloniale Verstrickungen des Museums für Völkerkunde" wurde an der Stelle des ehemaligen Völkerkundemuseums errichtet. Das Museum wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Im Hintergrund rechts der Martin-Gropius-Bau. © dpa

Das Dekoloniale Festival thematisiert die jahrhundertelange Verstrickung Berlins in die globale Versklavungs- und Kolonialgeschichte und setzt sich kritisch mit dem gewaltvollen Kapitel der Vergangenheit auseinander.

In den Bezirken Mitte und Wedding finden unterschiedliche Veranstaltungen statt, die sich jeweils mit der kolonialen Geschichte Berlins, aber auch den Widerstandsbewegungen auseinandersetzen.

Auf einen Blick

Das könnte Sie auch interessieren

© dpa Stadtführung: Afrikanisches Viertel und Kolonialismus Die Stadtführung durch das Afrikanische Viertel im Wedding zeigt, dass die afrikanische Kultur seit Jahrhunderten Teil von Berlin ist und thematisiert die deutsche Kolonialgeschichte. mehr

© ogata_photo Event-Highlights im November 2025 Die Berlin-Eventvorschau für November 2025. JazzFest, Weihnachtsmärkte, Bazaar, Märchentage und vieles mehr