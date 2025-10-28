© dpa
Stadtführung: Afrikanisches Viertel und Kolonialismus
Die Stadtführung durch das Afrikanische Viertel im Wedding zeigt, dass die afrikanische Kultur seit Jahrhunderten Teil von Berlin ist und thematisiert die deutsche Kolonialgeschichte. mehr
© dpa
Das Dekoloniale Festival thematisiert die jahrhundertelange Verstrickung Berlins in die globale Versklavungs- und Kolonialgeschichte und setzt sich kritisch mit dem gewaltvollen Kapitel der Vergangenheit auseinander.
In den Bezirken Mitte und Wedding finden unterschiedliche Veranstaltungen statt, die sich jeweils mit der kolonialen Geschichte Berlins, aber auch den Widerstandsbewegungen auseinandersetzen.
© dpa
© ogata_photo
Die Berlin-Eventvorschau für November 2025. JazzFest, Weihnachtsmärkte, Bazaar, Märchentage und vieles mehr
© dpa
Kulturgenuss in Berlin muss nicht teuer sein. Viele Events und Ausstellungen sind gratis. Eine Übersicht aktueller Veranstaltungen mit freiem Eintritt finden Sie hier. mehr