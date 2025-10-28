Dekoloniale Festival

Termin noch nicht bekannt

Dekoloniale Festival 2024

Eine Gedenkstele "Koloniale Verstrickungen des Museums für Völkerkunde" wurde an der Stelle des ehemaligen Völkerkundemuseums errichtet. Das Museum wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Im Hintergrund rechts der Martin-Gropius-Bau.

Das Dekoloniale Festival thematisiert die jahrhundertelange Verstrickung Berlins in die globale Versklavungs- und Kolonialgeschichte und setzt sich kritisch mit dem gewaltvollen Kapitel der Vergangenheit auseinander.

In den Bezirken Mitte und Wedding finden unterschiedliche Veranstaltungen statt, die sich jeweils mit der kolonialen Geschichte Berlins, aber auch den Widerstandsbewegungen auseinandersetzen.

Auf einen Blick

Event
Dekoloniale Festival
Location
Verschiedene Orte in Berlin
Eintritt
Kostenlos
Programm
www.dekoloniale.de

