Flinta Fußball Sommer

Mit dem Wochenende will der Sportverein Seitenwechsel die Sichtbarkeit für queere Menschen schaffen, die bislang im Fußball-Kontext wenig Beachtung gefunden haben. Die Frauen-Fußball-WM 2023 bietet hierbei den perfekten Anlass, das zu ändern. Auf dem Programm stehen zwei Public-Viewing-Events: Am Samstag um 12 Uhr bei Hansa 07 (Frankreich - Brasilien) und am Sonntag um 11:30 im Festsaal Kreuzberg (Deutschland - Kolumbien). Weiteres Highlight ist das große Flinta-Turnier bei Hansa 07 am Samstag samt After-Party im Franziskaner. Am Sonntag laden im Festsaal Kreuzberg zudem verschiedene Mitmachangebote zum vernetzen, austauschen und Fußball-Talks.