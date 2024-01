Frauen WM 2023: Public Viewing in Berlin

Auch der American Diner Play Off am Ostbahnhof zeigt alle Spiele der Frauenfußball WM live auf einer Großbildleinwand oder TV-Screens - sofern die Spiele während der Öffnungszeiten zwischen 12 und 23 Uhr stattfinden (Samstag und Sonntag von 11 bis 23 Uhr). Wer sich beim Mitfiebern richtig verausgabt, kann die Energiereserven mit Burger, Spare Ribs und Co. gleich wieder auftanken.



Wo: Play Off Ostbahnhof

Adresse: Am Ostbahnhof 9, 10243 Berlin-Friedrichshain