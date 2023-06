Tag der offenen Tür im Pierre Boulez Saal

Besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf einen musikalischen Blick in die Zukunft. Unter dem Motto «Fifty for the Future» präsentieren die Studierende der Barenboim-Said Akademie, der Hochschule für Musik «Hanns Eisler» und der Berliner Universität der Künste neue Werke für Streichquartett. Natürlich können die Besucher:innen im Rahmen des Tags der Offenen Tür einen interessierten Blick hinter die Kulissen werfen. Details zum Programm folgen zeitnah zur Veranstaltung.