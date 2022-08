Freak de l'Afrique-Kulturfestival

Das Kollektiv Freak de l'Afrique lädt zu einer musikalischen und kulinarischen Reise durch den afrikanischen Kontinent ein.

Im Mellowpark an der Wuhlheide erhalten Besucher:innen einen kulturellen Einblick in verschiedene Länder in Afrika. Auf dem Programm stehen Konzerte, Tanz-Vorführungen und DJ-Sessions. Zudem werden einige Live-Artists ihr Können unter Beweis stellen. Essensstände mit kulinarischen Spezialitäten aus verschiedenen Regionen Afrikas runden das Angebot ab.