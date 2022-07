Open House im C/O Berlin

01. Juli 2022

Das C/O Berlin öffnet am 01. Juli seine Türen bei kostenlosem Eintritt und bietet Führungen durch seine Ausstellungen an.

Besonderes Highlight ist das Gespräch mit der Fotografin Susan Meiselas um 18 Uhr. Darüber hinaus können Besucher:innen ab 11 Uhr kostenlos durch die beiden Ausstellungen « Bieke Depoorter: A Chance Encounter » und « Susan Meiselas. Mediations » streifen. Zwischen 16 und 21 Uhr wird jeweils zur vollen Stunde Führungen angeboten.

Auf einen Blick Event Open House im C/O Berlin Location C/O Berlin Beginn 1. Juli 2022 Öffnungszeiten 11 bis 23 Uhr Eintritt Eintritt frei

C/O Berlin Zum Stadtplan

