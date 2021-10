Bebel Stage

Acht Tage lang verwandelt sich der zauberhaften Bebelplatz in eine Open Air-Bühne für Konzerte, Lesungen, Poetry Slams und mehr.

Das Programm ist gespickt mit Berliner und internationalen Größen. Unter freiem Himmel werden unter anderem das Moka Efti Orchestra, Tom Schilling and the Jazz Kids, Balbina, Blond und der slowenische Chor Perpetuum Jazzile performen. Zur Bundestagswahl am 26. September sowie zum Tag der Deutschen Einheit finden entsprechende Rahmenprogramme statt.



Rechtzeitig erscheinen lohnt sich: Der Zutritt erfolgt nach dem First come, first serve-Prinzip.