Begegnungen in Vielheit im Humboldt Forum

Die Wiedereröffnung des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst im Humboldt Forum werden gebührend gefeiert.

Seit Januar 2017 sind die ehemaligen Standorte der beiden Museen geschlossen. Die Sammlungen zogen in den Westflügel des neuen Humboldt Forums und werden mit einem Festakt am 22. September 2021 feierlich eröffnet. Anschließend können Berlinerinnen und Besucher an drei Eröffnungstagen die neu konzipierten Ausstellungen im 2. und 3. Obergeschoss des Forums erkunden.