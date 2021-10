Die bunte Bülowstraße lädt zum Quartiersfest! Das Programm hat es in sich und vereint Musik, Kunst, Workshops, Stadtentdeckungen und mehr.

Das Bülow Street Wknd findet im Urban Nation - Museum for Urban Contemporary Art, im Urban Nation Studio sowie im Projektraum Bülow90 statt. Unter anderem stehen die Vernissage der Abschlussausstellung des diesjährigen Fresh A.I.R.-Jahrgangs, Kiezführungen zum Thema Street Art in der Bülowstraße, Science Shows und verschiedene musikalische Auftritte auf dem Programm.

Programm für Kinder und Jugendliche

Auch kleinen Besuchern wird beim Bülow Wknd nicht langweilig: Es werden zahlreiche Workshops angeboten. Die jungen Teilnehmerinnen können unter anderem Solarspielzeug basteln, sich in der Kunst der Kalligraphie ausprobieren und in der Experimentierwerkstatt des Extavium ihr wissenschaftliches Gespür beweisen.



Darüber hinaus findet an der Bülowstraße 90 am Samstag und Sonntag ein mehrstündiges Animationsprogramm von Radio Teddy statt.