«Toast auf den Frieden» im Deutsch-Russischen Museum

Den Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai begeht das Deutsch-Russische Museum mit einem Podcast und dem traditionellen «Toast auf den Frieden» in virtueller Form.

Historisches Foto der Kapitulation der Wehrmacht am 8./9. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst

Wo am 8. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation unterschrieben wurde, wird unter normalen Umständen alljährlich am historischen Ort ein Fest veranstaltet. Das Museumsfest muss jedoch aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2021 ausfallen. Im Mittelpunkt des Gedenkens im Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst stehen dennoch die Erinnerungen und die Gedenkformen, die mit dem Ereignis, das das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa besiegelte, verbunden sind. In Erinnerung an den feierlichen Kapitulationsakt und um Interessierten die historische Situation vor 76 Jahren näherzubringen, haben die Museumsmacher Memoiren und Erinnerungsberichte von damals beteiligten Personen als Podcast zusammengestellt. Dieser wird auf der Homepage des Museums und auf gängigen Podcast-Portalen abrufbar sein.