Art Walks durch Berlin

Anfang April präsentiert die Kunstplattform #MeetFrida Werke von zwölf zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern im Rahmen von Art Walks durch die Stadt.

Auf die Spaziergänger warten offene Künstlerateliers, Street Art und Pop-Up-Galerien. In Berlin hat die Kunstplattform zwei Art Walks konzipiert. Weitere Touren führen durch Leipzig und Frankfurt am Main.

Der Art Walk in Schöneberg und Charlottenburg pendelt zwischen Südkreuz und Ku'damm. Auf der Route liegen Pop-Up-Galerien, eine Plakatausstellung und jede Menge Streetart. Kunstfreude können sich auf Werke von Steve Braun, Coco Bergholm, Jason Engelbart, Joana Lucas und weiteren jungen Künstlern freuen.

