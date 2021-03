«Weißes Kaninchen, Rotes Kaninchen» im Chamäleon

Nach exakt einem Jahr Zwangsspielpause wird das Chamäleon als Teil einer Aktion, die auf hunderten von Bühnen weltweit stattfinden wird, wieder für Publikum spielen. Via Livestream können Zuschauer die Zirkuskünstlerin Lena Ries bei ihrer Interpretation des Solostücks «Weißes Kaninchen, Rotes Kaninchen» begleiten. Das Besondere an dem Stück: Viele wissen nicht, dass es zu den meist aufgeführten und gleichzeitig geheimnisvollsten der Welt gehört. Es besteht nur aus einem Text, der von einer einzigen Person, die ihn vorher noch nie gelesen hat, vorgetragen wird. Regieanweisungen, ein Bühnenbild oder gar Proben gibt es nicht. Im Gegenteil: Die Vortragenden dürfen nicht wissen, worum es geht. Geschrieben wurde das Stück vom iranischen Autor Nassim Soleimanpour. Die Einnahmen für die Teilnahme am Livestream sollen der Berliner Obdachlosenhilfe gespendet werden.