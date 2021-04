Online-Aktionstag: Open Club Day

2021 findet bereits zum vierten Mal der europäische Aktionstag Open Club Day statt - aufgrund der Corona-Pandemie nur digital. Das Motto: #clubsareculture.

In diesem Jahr wollen die Clubbetreiber besonders darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Clubkultur ist. Das Programm beginnt mit zehn parallelen Livestreams, in denen sich Vertreter aus verschiedenen Bundesländern zum Thema Clubkultur austauschen. Im Anschluss gibt es ein Special der Berliner Online-Initiative United We Stream und der IG Clubkultur Baden Württemberg mit zwei Panel-Diskussionen.