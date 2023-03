Welcome back: T.rex Tristan Otto kehrt zurück

Der beliebteste Dino Berlins, T.rex Tristan Otto, kehrt 2022 zurück in die Hauptstadt.

2022 wird besser - zumindest für Berliner Dinofreunde! Nach über einem Jahr in Kopenhagen kehrt das Originalskelett zurück in die Hauptstadt. Der Abschied von dem zwölf Meter langem, schwarzen Dinoskelett wurde im Januar 2020 Jahres gebührend gefeiert.

Tristan Otto wird ab 23. August wieder für das Berliner Publikum zu sehen sein. Der T.rex ist aber nicht allein: In der neuen Sonderausstellung « Dinosaurier! Das Zeitalter der Riesenechsen » werden spektakuläre Fossilien aus drei Zeitaltern der Dinosaurierzeit ausgestellt.

