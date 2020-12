Design-Weihnachtsmarkt to go im Haus am Waldsee

Im Haus am Waldsee können Besucher den Design-, Book-, und Flowershop nach passenden Geschenken suchen und sich am Lagerfeuer im Garten kurz aufwärmen.

In Kooperation mit Muse Store veranstaltet das Haus am Waldsee den kleinen Weihnachtsmarkt to go mit originellen Geschenkartikeln, HaW-Büchern und Blumen. Besucher können außerdem einen kleinen Spaziergang durch die Skulpturenparks machen und für einige Minuten an der Feuerschale verweilen.