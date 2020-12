Home for Christmas: Adventszeit digital

Das Sony Center wird jedes Jahr zum weihnachtlichen Treffpunkt in der Hauptstadt. So auch in diesem Jahr, wenn auch nur digital.

© dpa

An allen Adventssonntagen gibt es aus dem historischen Kaisersaal ein digitales Programm: Mal für Kinder, mal für Klassik-Fans, mal für Bastler - immer weihnachtlich. Bei den DIY-Workshops lernen Zuschauer etwa, einen weihnachtlichen Strauß zu binden oder einen Bratapfel Crumble zu backen.

Programm 1. Advent (29. November): Lesung für Kinder mit Andrea Sawatzki. Weihnachtskaffee-Workshop.

2. Advent (06. Dezember): Violinkonzert mit Iskandar Widjaja. Weihnachtsbouquet-Workshop.

3. Advent (13. Dezember): Lesung für Kinder mit Andrea Sawatzki. Workshop: Bratapfel Crumble.

4. Advent (20. Dezember): Violinkonzert mit Iskandar Widjaja. Charity der Stiftung Kinderherz und Die Arche.

Auf einen Blick Was Home for Christmas: Adventszeit digital Location auf sonycenter.de Termine Jeden Adventssonntag Eintritt Kostenlos

