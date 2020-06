Pfingstkonzerte des Deutschen Symphonie-Orchesters

30. und 31. Mai 2020

Das Deutsche Symphonie-Orchester gibt am Pfingstwochenende Konzerte in ganz Berlin - an Land, auf dem Wasser und sogar in der Luft.

Unter dem Motto «Berlin braucht Musik!» will das Deutsche Symphonie-Orchester (DSO) klassische Musik durch die Hauptstadt ertönen lassen. Aufgrund der coronabedingten Beschränkungen finden die Open Air-Konzerte im ungewöhnlichen Format statt: Die Mitglieder des Orchesters spielen auf den Straßen, vom Wasser aus und sogar aus dem Himmel über Berlin.

Programm: Land, Luft und Wasser



Am Pfingstsonntag geht es hingegen aufs Wasser: Ab Rummelsburger Bucht bewegt sich das DSO auf dem Wasserweg entlang des Am Pfingstsamstag, den 30. Mai musiziert das DSO vom Deck eines offenen Doppeldeckerbusses aus, der soziale Einrichtungen und öffentliche Plätze abfährt, auf welchen spontane Pop Up-Konzerte stattfinden. Die Fahrt führt durch Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg und Mitte. Anschließend geht es hoch hinaus: Die Musiker besteigen einen Heißluftballon undAm Pfingstsonntag geht es hingegen aufs Wasser: Ab Rummelsburger Bucht bewegt sich das DSO auf dem Wasserweg entlang des Treptower Parks , der East Side Gallery und der Museumsinsel hin zum Regierungsviertel.

Auf einen Blick Was Pfingstkonzerte des Deutschen Symphonie-Orchesters Location verschiedene Veranstaltungsorte in Berlin Beginn 30. Mai 2020 Ende 31. Mai 2020 Eintritt Eintritt frei Programm siehe oben

