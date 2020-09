Quarantäne Impro-Stream: Improvisationstheater live

Das Improtheater verlagert sich während der Corona-Schließzeit in ein Leipziger Wohnzimmer. Die Interaktion mit dem Publikum bleibt aber das Wichtigste.

Impro-Theater geht auch virtuell. Das Team von Yes oder nie spielt zweimal wöchentlich live in die Wohnzimmer. Wie bei diesem Format üblich entscheiden die Zuschauer, in welche Richtung sich das Theaterstück entwickelt. Mittels Chat und Telefon können sie den Schauspielern Vorgaben geben, welche die in das aktuelle Spiel eingebunden werden. So entsteht Mal für Mal ein ganz neues Stück mit unerwarteten Wirrungen und Wendungen.