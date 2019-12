Poetry Slam im Bahnhof

Live und vor Publikum: Der Tradition des Poetry Slam folgend stellen sich acht Slam-Poeten in Berliner Bahnhöfen einem fremden Publikum.

Berliner, Besucher und Durchreisende können sich im Oktober auf eine lyrische Pause vor der hektischen Bahnhofsrealität freuen und sich von gekonnt vorgetragenen Worten inspirieren lassen.



Jeweils vier Dichtkünstler werden am Berliner Ostbahnhof und Hauptbahnhof selbstgeschriebene Texte vortragen und um die Gunst des Publikums hoffen. Am Ostbahnhof treten am 17. Oktober ab 17 Uhr Paul Bokowski, Leonie Warnke, Paul Weigl und Veronika Rieger an. Tags darauf messen sich am Hauptbahnhof die Wortjonglierer Kirsten Fuchs, Fee, Maik Martschinkowksy und Samson. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum mittels Applaus.