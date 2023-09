Berlin Photo Week

Fotografinnen und Fotografen haben im Rahmen der Foto Week die Möglichkeit auf Foto-Safari zu gehen. Spannenden Installationen warten darauf, von den Besucherinnen und Besuchern in Szene gesetzt zu werden. Die Stationen werden in der Arena Berlin von den teilnehmenden Herstellern gestaltet und übertreffen sich gegenseitig in Sachen Vielfalt und fotografische Herausforderung. Jeder Besucher ist eingeladen, sich an den einzelnen Stationen auszutoben - ob mit eigener Kamera, Smartphones oder den Testkameras der jeweiligen Hersteller.