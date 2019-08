Sommerfest von Museum Berggruen und Bröhan-Museum

Mitte Juli findet das gemeinsame Sommerfest des Bröhan-Museums mit dem Rathgen-Forschungslabor und dem Museum Berggruen statt.

Die Gäste des fünften Sommerfestes der drei Institutionen können sich auf ein abwechslungsreiches Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm freuen. Im Bröhan-Museum wird die Ausstellung «Reaching Out for the Future. Zukunftsfantasien um 1900» eröffnet, das Rathgen-Forschungslabor bietet Einblicke in die Entwicklung der Kulturerbeforschung und im Museum Berggruen gibt es Führungen durch die aktuelle Sammlungspräsentation sowie durch die Sonderpräsentation «Klee und die Abstraktion». Zusätzlich wird es bei Speis und Trank musikalische Darbietungen im Bettina Berggruen Garten geben.