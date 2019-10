Die Künstlergruppe «Plastique Fantastique» wird im Rahmen des Festivals «114 über Marzahn» eine Kunstinstallation in Form eines Vulkans auf den Ahrensfelder Bergen präsentieren.

Das Künstlerkollektiv verspricht für das Festival den temporär höchsten Berg Berlins errichten. Die lichtdurchlässige Installation in Form eines Vulkans mit dem Titel «Marzahner Ausbruch» wird begehbar sein und durch ihre zusätzliche Höhe die Arkenberge in Pankow überragen. Die Besucherinnen und Besucher sollen durch das Auge des Vulkans in den Himmel blicken können und das Innere der mit Druckluft betriebenen Skulptur soll ein Ort des Austauschs sein.