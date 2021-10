Tag des offenen Archivs in der Akademie der Künste

Der Tag des offenen Archivs ermöglicht einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Kunstarchivs am Pariser Platz.

Den Besucher*innen wird unter anderem Einblick in die Magazinräume und den Lesesaal mit Blick auf das Brandenburger Tor gewährt. Auch die Dachterrasse kann besichtigt werden. Die Mitarbeiterinnen aus dem Baukunstarchiv erläutern anhand von Plänen und Zeichnungen ihre Arbeit. In der Restaurierungswerkstatt geben Experten Auskunft über die Bestandserhaltung und Sicherung der unterschiedlichsten Objekte.



In Führungen werden die sonst verschlossenen Depots und Werkstätten sowie der Bilderkeller gezeigt, in dem die legendären Faschingsfeste der Meisterschüler der Ost-Akademie stattfanden. Lesungen und Vorträge bieten Einblicke in die Bestände von Bibliothek, Baukunstarchiv und Kunstsammlung. Als besondere Attraktion findet eine Modenschau mit Studierenden der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin, statt. Sie präsentieren Theaterkostüme aus dem reichhaltigen Fundus des Archivs. Es gibt auch ein kleines Programm für Kinder.