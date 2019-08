Zum 70. Luftbrückenjubiläum feiert Berlin mit mehr als 50.000 erwarteten Gästen auf dem früheren Flughafen Tempelhof ein großes «Fest der Luftbrücke».

Eine eigens für das «Fest der Luftbrücke» konzipierte audiovisuelle Installation in einem der Hangars zeigt Film- und Fotoaufnahmen, die mit einem speziellen Sounddesign unterlegt sind. Die Gäste sollen so auf eine emotionale Zeitreise geschickt werden. Stärker informativ und auf konkretes Nacherleben ist das Angebot in einem anderen Hangar ausgerichtet. Dort dokumentieren Original-Exponate, zeittypische Dekors und mediale Installationen Logistik und Planung der Luftbrücke sowie den persönlichen und humanitären Einsatz, der das Überleben der Stadt über fast ein Jahr sicherte.

Musikalische Highlights beim «Fest der Luftbrücke»

Nach der offiziellen Begrüßung durch den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, um 13 Uhr wird es auf der Luftbrücken-Bühne beschwingt zur Sache gehen. So werden das Stabsmusikkorps der Bundeswehr (13:20 Uhr), das Bundespolizeiorchester (14 Uhr), The Frogs (15 Uhr), The United States Air Forces in Europe Band (16 Uhr), Qadasi & Maqhinga (17 Uhr), Andrej Hermlin and his Swing Dance Orchestra (17:45 Uhr) und The Band of The Royal Armoured Corps (18:30 Uhr) auftreten.