Staunen - Circus of Stars

22. August 2018 bis 24. Februar 2019

Mit der Show «Staunen - Circus of Stars» entführt der Wintergarten seine Zuschauer zurück in ihre Kindheit. Zurück zu jenem Zeitpunkt, an dem das Staunen noch zum Alltag gehörte und bevor sich Abgeklärtheit und Besonnenheit einstellten.

© Wintergarten Varieté

© Wintergarten Varieté

© Wintergarten Varieté

© Wintergarten Varieté

Träumen, lachen und staunen Um erwachsene Menschen zum Staunen zu bringen, bedarf es nicht nur viel Phantasie sondern ebenfalls einer ausgereiften Show. Mit exaktem Timing, unerwarteten Wendungen und pointiertem Humor nimmt sich «Staunen - Circus of Stars» der Herausforderung an.

Varieté-Kunst auf höchstem Niveau Einige der renommiertesten Varieté-Künstler zaubern die Show ab dem 22. August 2018 jeden Abend aufs Neue auf die Bühne des Wintergartens. Im Showcafé können Familien die Darbietungen gemeinsam bei Kaffee und Kuchen bestaunen. Haben Eltern das Staunen verlernt, können sie bei ihren Kindern spicken.

Wintergarten Varieté

