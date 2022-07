Berliner Philharmoniker Open Air

Zum Saisonstart laden die Berliner Philharmoniker alle zwei Jahre zu einem kostenlosen Open-Air-Konzert auf dem Kulturforum vor der Philharmonie.

Das Konzert im Jahr 2016 wurde vom Syrian Expat Philharmonic Orchestra unter freiem Himmel und unter der Leitung von Mariano Domingo eröffnet. Am Abend durfte sich auf Brahm's Zweite Symphonie und die Slawischen Tänze von Atonín Dvorák gefreut werden - jeweils präsentiert von den Berliner Philharmoniker mit Dirigent Sir Simon Rattle. Neben dem Konzert hatten die Besucher die Möglichkeit, selbst musikalisch mitzuwirken.

Besucher des kostenlosen Freiluftkonzertes der Berliner Philharmoniker hören am 27. August 2016 in Berlin dem Konzert des Syrian Expat Philharmonic Orchestra zu. mehr

Ihr Engagement für Flüchtlinge fortführend hat das Berliner Orchester das Syrian Expat Philharmonic Orchestra eingeladen. Es besteht aus syrischen Musikern, die sich in wechselnder Besetzung in dem Exil-Orchester zusammenfinden. Neben syrisch symphonischer Musik spielte es auch Nicolas Ruegenbergs Komposition "Unisono", die in Zusammenarbeit mit Geflüchteten entstanden ist. Mit der Open-Air-Veranstaltung soll ein Zeichen gegen den Krieg und für die Völkerverständigung gesetzt werden.