Im Sommer fand bis 2022 die beliebte «Skate By Night Berlin» vom Mercedes-Platz ausgehend statt. Zahlreiche Inlineskater fahren dabei jeweils 30 Kilometer durch die Straßen Berlins, hinein in den Sonnenuntergang. In den letzten Jahren waren bis zu 2.000 Teilnehmer pro Veranstaltung zugegen.