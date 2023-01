In Karlshorst werden jedes Jahr die Deutsch-Russischen Festtage in Berlin gefeiert.

Im Pferdesportpark in Karlshorst finden 2021 zum 14. Mal die Deutsch-Russischen Festtage statt. Die Besucher erwartet ein buntes Programm mit Musik, Lesungen, Mitmachaktionen, Theater- und Filmaufführungen. Am Freitagabend geht ein eindrucksvolles Feuerwerk in die Luft, am Samstag findet eine Russische Rocknacht statt.