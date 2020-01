Super Bowl im American Bowl & Play Off

Im Play Off Restaurant (im LeProm) lässt sich das Ereignis live bei American-Food auf zahlreichen Flatscreens verfolgen.

Der 53. Super Bowl wird in Atlanta ausgetragen. Auch in Berlin haben Fans die Möglichkeit diesen mit Freunden und Bekannten zu verfolgen. Im American Bowl & Play Off wird der Super Bowl live (mit Originalton) übertragen. Es sollten unbedingt vorab Plätze reserviert werden. Das Restaurant befindet sich im LeProm gegenüber des Eastgate.