Der Bambi wird dieses Jahr erneut in Berlin verliehen. Die Gala zum Medienpreis findet bereits zum 70. Mal statt.

Der Sänger Rod Stewart steht beim Auftakt der Deutschlandtour am 24.06.2014 in Berlin auf der Bühne.

2018 findet die Bambi-Verleihung vermutlich wieder im Stage-Theater am Potsdamer Platz in Berlin statt. In den Vorjahren waren Düsseldorf und Wiesbaden Schauplatz der Fernsehgala. In Berlin wurde das Rehkitz zum sechsten Mal verliehen, nach 1999, 2000, 2001, 2002 und 2014. Der Bambi ist der älteste und einer der wichtigsten deutschen Medienpreise. Er wird vom Verlagshaus Burda vergeben.