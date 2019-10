Wie die Cirque du Soleil Entertainment Group und Live Nation Entertainment am 14. Oktober 2019 mitteilten, wird das Theater am Potsdamer Platz permanente Spielstätte der ersten europäische Residenzschau des Cirque du Soleil. Die neue Show soll im Winter 2020 Uraufführung feiern. Weitere Informationen und Tickets für die Cirque du Soleil-Show in Berlin finden Sie zeitnah auf Berlin.de.