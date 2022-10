Hipster Cup Festival

Das internationale Hipster Cup Komitee rüstet sich für den Sommer-Hipster-Contest, bei dem Hornbrillen, Skinny Jeans und Undercuts alle Teilnehmer vereinen.

Hornbrillen-Weitwurf, Mate-Kisten-Wettrennen und Jutebeutel-Sackhüpfen

Die Hipster erwartet in der Malzfabrik ein buntes Spektakel auf zwei Bühnen mit einem Potporie an coolen Acts, Künstlern, Artisten und Designern. Die Tüte Ironie im Gepäck können die Hipster Teams angefeuert werden. In dem Wettbewerb messen sich 10 Teams mit je 5 Teilnehmern in zwei Vorrunden und einer Finalrunde in den offiziellen Hipster-Disziplinen: Mustache-Riding, iPhone-Weitwurf, Skinny-Jeans-Tauziehen, Jutebeutel-Sackhüpfen und vielen mehr.