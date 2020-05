Die Classic Days Berlin bieten mit der Präsentation von rund 2000 historischen Fahrzeugen die Gelegenheit, einige Klassiker der Automobilgeschichte zu sehen.

Im Rahmen dieser Veranstaltung können Unternehmen über ihr technisches Kulturgut informieren, historische Modelle präsentieren und Zukunftsinvestitionen aufzeigen. Die Aufmerksamkeit richtet sich in diesem Jahr vor allen Dingen auf die Nachhaltigkeit der Produkte.

