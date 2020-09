Der Kurfürstendamm ist die wichtigste Einkaufsstraße Berlins. Kaufhäuser, Modeboutiquen und Restaurants laden zum Shopping, Flanieren und Genießen ein.

Der Kurfürstendamm ist die bekannteste Einkaufs- und Flaniermeile Berlins. Als Zentrum der City-West zieht der Prachtboulevard Touristen und Berliner gleichermaßen an, denn nirgendwo ist Berlin kosmopolitischer als hier. Die 3,5 Kilometer lange Straße im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf führt vom Rathenauplatz am westlichen Ende bis zum Breitscheidplatz mit der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am östlichen Ende, wo sie in die Tauentzienstraße übergeht.