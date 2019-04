Europa-Center Berlin

Das Einkaufscenter am Breitscheidplatz in der City West bietet neben Mode, Schmuck und Schuhen auch einen Elektrofachmarkt, Restaurants, Cafés und Bistros.

Das Europa-Center am Breitscheidplatz gegenüber der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ist eines der ältesten Einkaufszentren Berlins. 1965 eröffnet, bietet es heute Platz für rund 70 Shops und gastronomische Einrichtungen.

Bunter Branchenmix im Europa-Center

Besucher finden in dem denkmalgeschützten Gebäude in der City West ein breites Angebot an Mode- und Schmuckgeschäften, Schuh- und Sportartikelläden, einen Elektrofachmarkt, Zeitschriften- und Tabakwarengeschäfte sowie eine Wechselstube. Die gastronomische Bandbreite im zentral gelegenen Shoppingcenter reicht von internationalen Restaurants, Cafés und Bars bis zu Bistros, Snackbars und einem Irish Pub.