Bereits seit 2006 veranstaltet der gemeinnützige Historiale e.V. das größte Geschichtsfestival Europas mit jährlich wechselnden Themen.



2012 widmete sich das Historiale Festival dem 775. Stadtjubiläum Berlins. Unter dem Motto "775 Jahre Vielfalt“ wurde die wechselhafte Geschichte der Hauptstadt anschaulich dargestellt und aufgezeigt, wie die mannigfaltigen kulturellen Einflüsse der verschiedenen Einwanderergruppen das Leben in Berlin über die Jahrhunderte prägten.



Der Höhepunkt des Festivals fand am Wochenende vom 24. bis 26. August 2012 im Berliner Nikolaiviertel – der Wiege Berlins – statt. Hier erwartete das Publikum eine Bühne, eine große Auswahl an Marktständen, historische Darsteller und viele weitere Attraktionen. Das Programm auf der Hauptbühne war hauptsächlich musikalisch geprägt. Für die Vermittlung von Inhalten sorgten Interviews, Vorträge, verschiedene Informationspunkte im Nikolaiviertel und Geschichtsvereine, die sich an den Marktständen präsentierten.