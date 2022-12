Open Air Gallery auf der Oberbaumbrücke

Zurück Weiter

© dpa Im Rahmen der Open Air Gallery wird auf der Oberbaumbrücke am 06.07.2014 in Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin an einem Gemeinschaftswerk gearbeitet.

© dpa

© dpa Bei der Open Air Gallery wirbt ein Künstler augenzwinkernd auf der Oberbaumbrücke am 06.07.2014 in Friedrichshain-Kreuzberg mit großen Künstlernamen.

© dpa Im Rahmen der Open Air Gallery wird auf der Oberbaumbrücke am 06.07.2014 in Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin an einem Gemeinschaftswerk gearbeitet.