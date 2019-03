Das Musikfestival "Herzgrün" findet als eine musikalische Einstimmung auf den Frühling im Sony Center am Potsdamer Platz statt.

Der Frühling im Sony Center am Potsdamer Platz wird auch in diesem Jahr mit dem 13. Musikfestival "Herzgrün“ eingeläutet. Berliner und Gäste werden im April 2019 musikalisch auf die schöne Jahreszeit eingestimmt und in die Welt des Frühlings, der Blüten und der Lieder mitgenommen.