Die Bright Tradeshow ist eine Modemesse für Skate- und Streetwear im Rahmen der Berlin Fashion Week. Im Juli 2015 fand die Messe erstmals auf dem Gelände der Arena Berlin in Treptow statt. Im Glashaus und in einer angeschlossenen Halle präsentieren rund 280 Labels Streetwear, Sneaker, Fashion und Boardsport für die nächste Saison. Die Wurzeln der Bright liegen in der Skateboard-Kultur, was sich in den Ausstellungsbereichen, in Wettbewerben und Shows widerspiegelt.